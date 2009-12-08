Лидер СПУ, кандидат на пост Президента Украины Александр МОРОЗ заявляет, что его первый указ в случае победы на выборах будет о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А. МОРОЗ заявил на пресс-конференции в Житомире.

"Прежде всего я намерен распустить Верховную Раду, если меня изберут Президентом Украины", - сказал А.МОРОЗ.

По его словам, "сейчас в парламенте нет реального большинства, а значит - нет и коалиции".

Кандидат на пост Президента Украины отметил, что вторым его шагом станет завершение политической реформы.

"Также нужно первоочередно принять новое налоговое законодательство и изменения к закону о выборах в части голосования по открытым спискам в Верховную Раду и на местных выборах, а также принять меры для сохранения моратория на продажу земли", - сказал лидер СПУ.