Курултай решил не менять лидера меджлиса
... хоть бы как он ни просился
Делегаты Курултая (общенационального съезда) крымских татар оставили Мустафу ДЖЕМИЛЕВА лидером меджлиса.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в воскресенье на второй сессии Курултая V созыва.
Национальный съезд принял к сведению мотивы М.ДЖЕМИЛЕВА, изложенные им для обоснования необходимости смены главы меджлиса, при этом посчитав невозможным удовлетворить их.
«Мустафа ДЖЕМИЛЕВ – наш лидер. И никто не может позволить себе смену лидера, когда перед нами есть очень большая задача», - сказал журналистам первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.
Он пояснил, что крымским татарам нужно завершить оформление системы органов национального самоуправления – Курултая и его выборных органов. Кроме того, отметил Р.ЧУБАРОВ, смена лидера непозволительна «в достаточно неспокойное время, связанное с выборами президента Украины, а также будущими местными выборами, а потом, возможно, и парламентскими».
Сам М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что вторая его попытка уйти с поста руководителя меджлиса окончилась неудачно. Третья попытка, отметил он, наверное, будет удачной.
«Сегодня я убедился в том, что крымские татары – оригинальный народ. У всех народов для того, чтобы быть первым лидером у своего народа чуть ли горло не перегрызают, а тут, кому не предложишь (возглавить меджлис – УНИАН) говорят «нет, я не буду, ты оставайся», - сказал он.
«Мне жаль, что я не смог убедить делегатов Курултая (принять отставку – УНИАН)», - добавил председатель меджлиса. Он отметил, что хотел бы, чтобы смена руководитель меджлиса произошла бы при его жизни, поскольку тогда он бы смог оказать помощь своему приемнику.
Вместе с тем М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что сегодняшнее решение Курултая дает ему определенное вдохновение для работы.
«Коней на переправе не меняют. Сейчас – переправа», – сказала в комментарии УНИАН известный историк крымских татар Гульнара БЕКИРОВА.
Справка УНИАН. М.ДЖЕМИЛЕВ 66 лет) возглавляет меджлис более 18 лет. Сейчас он является народным депутатом Украины от блока «Наша Украина – Народная самооборона».
Первая сессия V созыва Курултая, которая прошла 2 года назад, в декабре 2007 года, в буквальном смысле уговорила М.ДЖЕМИЛЕВА остаться на посту председателя меджлиса.