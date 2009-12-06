Курултай решил не менять лидера меджлиса

Делегаты Курултая (общенационального съезда) крымских татар оставили Мустафу ДЖЕМИЛЕВА лидером меджлиса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято в воскресенье на второй сессии Курултая V созыва.

Национальный съезд принял к сведению мотивы М.ДЖЕМИЛЕВА, изложенные им для обоснования необходимости смены главы меджлиса, при этом посчитав невозможным удовлетворить их.

«Мустафа ДЖЕМИЛЕВ – наш лидер. И никто не может позволить себе смену лидера, когда перед нами есть очень большая задача», - сказал журналистам первый заместитель председателя меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Он пояснил, что крымским татарам нужно завершить оформление системы органов национального самоуправления – Курултая и его выборных органов. Кроме того, отметил Р.ЧУБАРОВ, смена лидера непозволительна «в достаточно неспокойное время, связанное с выборами президента Украины, а также будущими местными выборами, а потом, возможно, и парламентскими».

Сам М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что вторая его попытка уйти с поста руководителя меджлиса окончилась неудачно. Третья попытка, отметил он, наверное, будет удачной.

«Сегодня я убедился в том, что крымские татары – оригинальный народ. У всех народов для того, чтобы быть первым лидером у своего народа чуть ли горло не перегрызают, а тут, кому не предложишь (возглавить меджлис – УНИАН) говорят «нет, я не буду, ты оставайся», - сказал он.

«Мне жаль, что я не смог убедить делегатов Курултая (принять отставку – УНИАН)», - добавил председатель меджлиса. Он отметил, что хотел бы, чтобы смена руководитель меджлиса произошла бы при его жизни, поскольку тогда он бы смог оказать помощь своему приемнику.

Вместе с тем М.ДЖЕМИЛЕВ заявил, что сегодняшнее решение Курултая дает ему определенное вдохновение для работы.

«Коней на переправе не меняют. Сейчас – переправа», – сказала в комментарии УНИАН известный историк крымских татар Гульнара БЕКИРОВА.

Справка УНИАН. М.ДЖЕМИЛЕВ 66 лет) возглавляет меджлис более 18 лет. Сейчас он является народным депутатом Украины от блока «Наша Украина – Народная самооборона».

Первая сессия V созыва Курултая, которая прошла 2 года назад, в декабре 2007 года, в буквальном смысле уговорила М.ДЖЕМИЛЕВА остаться на посту председателя меджлиса.