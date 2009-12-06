Ющенко едет на Житомирщину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Житомирскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, глава государства ознакомится с деятельностью Польского дома в Житомире и в 15.00 проведет встречу с представителями национально-культурных обществ области.

Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.