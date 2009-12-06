Ющенко едет на Житомирщину
10:34, 06 декабря 2009Политика
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(программа пребывания)
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Житомирскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в частности, глава государства ознакомится с деятельностью Польского дома в Житомире и в 15.00 проведет встречу с представителями национально-культурных обществ области.
Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.
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