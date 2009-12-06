Ющенко предложит Раде выборы по открытым спискам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО намеревается в ближайшее время внести в парламент законопроект о выборах в Верховную Раду по открытым спискам. Об этом он заявил в эфире Харьковской областной государственной телерадиокомпании, сообщает пресс-служба Президента.

«Через несколько дней я в парламент подаю законы об изменении системы выборов в местные органы власти и в Верховную Раду Украины», – отметил В.ЮЩЕНКО.

Он объяснил, что целью этих законопроектов является возвращение к мажоритарной системе выборов в местные органы власти и введения открытых списков кандидатов в народные депутаты.

Президент убежден, что внедрение таких изменений усилит ответственность и политиков, и избирателей, которые будут знать, за кого отдали свой голос. Также, по его убеждению, это решит проблему криминализации украинской власти.

«Мы легко решим одну проблему – власть будет намного менее криминализированной, – отметил В.ЮЩЕНКО. - Сейчас мы имеем рецидив – и это не проблема демократии, это проблема системы выборов, системы вхождения во власть. Ее нужно изменить.»