Польша не может отменить визы для украинцев на время Евро-2012

Польша, которая совместно с Украиной организует финальную часть чемпионата Европы по футболу в 2012 году, не сможет на время проведения этого мероприятия отменить визы для украинских граждан.

Такое мнение выразил УНИАН председатель правления компании PL2012, координирующей подготовку Польши к Евро-2012, Марчин ХЕРРА.

Он сказал, что одной из первоочередных задач при организации таких масштабных мероприятий, как Евро-2012, является гарантирование безопасности для людей, принимающих в нем участие.

„С точки зрения безопасности не может быть отменен контроль... поэтому, полная либерализация не будет иметь места, а возможно упрощение”, - сказал он.

Руководитель компании заметил, что Австрия и Швейцария во время Евро-2008 по соображениям безопасности наоборот ввели пограничный контроль.

„Это около 2 млн. человек, приезжающие из разных частей света, а в таких крупных мероприятиях вопросы безопасности очень важны”, - сказал он.

В то же время М.ХЕРРА сказал, что не прогнозирует многократное увеличение пограничного движения на время проведения чемпионата, отметив, что главная задача украинских и польских служб - организовать быстрый контроль и пропуск путешествующих через границу.

Как сообщал УНИАН, Польша с конца 2007 года входит в шенгенскую зону, которая объединяет 28 государств, между которыми не существует пограничного контроля.