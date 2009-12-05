Ющенко обвинил Тимошенко в девальвации гривни

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО в девальвации гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове на муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

«Восемь месяцев безумной блокады, безумной атаки на Национальный банк, когда дважды ставился вопрос недоверия председателю НБУ. От имени кого? От имени премьер-министра. Скажите, пожалуйста, какая страна боролась с финансовым кризисом путем отставки главы банка?», - спросил В.ЮЩЕНКО.

«Меня это пугает, так с национальными финансами, так с органами, в том числе местного самоуправления, моделировать политику невозможно. Это симптомы очень опасных процессов», - заметил Президент.