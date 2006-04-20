Православные и греко-католики отмечают Чистый четверг

09:29, 20 апреля 2006
Политика
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Помыться нужно до восхода солнца

Православные и греко-католики отмечают Чистый четверг.

Все церковные службы посвятят напоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, сообщает “5 канал”.

По традиции, именно в этот день убирают жилье, моются до восхода солнца и начинают печь пасхи и готовить писанки и пасхальные яйца. В Чистый четверг христиане восточного обряда посещают одну из самых красивых церковных служб, на которой каждый парафиянин стоит с зажженной свечой. Этот огонек по окончании службы нужно из церкви донести домой. Согласно верованиям, тогда Божья ласка не покинет жилище весь год.

 

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