Православные и греко-католики отмечают Чистый четверг
09:29, 20 апреля 2006Политика
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Помыться нужно до восхода солнца
Православные и греко-католики отмечают Чистый четверг.
Все церковные службы посвятят напоминаниям о земных страданиях Иисуса Христа, сообщает “5 канал”.
По традиции, именно в этот день убирают жилье, моются до восхода солнца и начинают печь пасхи и готовить писанки и пасхальные яйца. В Чистый четверг христиане восточного обряда посещают одну из самых красивых церковных служб, на которой каждый парафиянин стоит с зажженной свечой. Этот огонек по окончании службы нужно из церкви донести домой. Согласно верованиям, тогда Божья ласка не покинет жилище весь год.
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