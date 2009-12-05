Бюджетный кодекс Кабмина Ющенко назвал «катастрофой»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет «катастрофой» предложенный правительством Бюджетный кодекс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в Харькове на Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

«Модернизация бюджетных финансов не должна заключаться в централизации бюджетного планирования в Киеве и принятии соответствующих 12 тысяч местных бюджетов – это проект бюджетной катастрофы для страны», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО заметил, что этот кодекс, написанный «фактически на колене», свидетельствует о том, что «мы стали заложниками очень грязных, непродуктивных, политических процессов».

«Меня очень пугает, что сегодня проводятся шоу с председателями поселковых советов, и посыпаются сахаром сотни голов о том, какая будет модель бюджетного планирования и что надо сделать, чтобы в конце концов перевести на прямые отношения село и город-герой Киев. Меня это серьезно беспокоит, уважаемые, поскольку такой модели нет ни в одной стране мира», - заметил он. По словам Президента, за лозунгами относительно финансовой децентрализации в действительности происходит «невиданная централизация государственных финансов». «Это реформа наоборот», - подчеркнул он.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал существующую ситуацию в сфере межбюджетных отношений в Украине. Он отметил, что бюджет должен формироваться на местном уровне, а из центра должны обеспечиваться исключительно механизмы и инструментарии принципов формирования бюджета. В.ЮЩЕНКО отметил, что государственный бюджет должен приниматься только после формирования местных бюджетов.

«Сегодня мы говорим об одноканальной связи (из центра – УНИАН) формирования местного бюджета, с нами происходит что-то серьезное – мы придем к бюджетному коллапсу», - подчеркнул он.

«Будет большая ваша ошибка, если вас затянут в то, что через ремонт бюджетного кодекса или ремонт закона о самоуправлении можно исправить ситуацию», - заметил Президент. Он убежден, что исправить ситуацию может только системная реформа местного самоуправления, которая может начаться только с изменений Конституции.

Он назвал большой ошибкой надеяться, что существующий законопроект о внесении изменений в закон о местном самоуправлении может исправить ситуацию о распределения полномочий между органами власти и наделить регионы большей самостоятельностью. «Это формула, которая приведет вас к бесправности общества, – реформа бюджетного кодекса и только робота согласно закону о местном самоуправлении», - заметил он. Он призвал представителей органов местного самоуправления активно участвовать в разработке изменений в Конституцию, которые обеспечат настоящую реформу в этой сфере. «Мой призыв к вам заключается только в одном, как говорил Тарас Григорьевич Шевченко, не спите на свободе – реформа, от которой выигрывает местное самоуправление, должна начинаться от вас, если вы не станете в авангарде такой политики, вас поведут окольными путями», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.