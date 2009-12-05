Ющенко едет в Харьковскую область

10:09, 05 декабря 2009
Политика
910 0

Сегодня открывают новый стадион

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО в 12.30 примет участие в Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.

Также Президент примет участие в торжественном открытии стадиона «Металлист».

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter