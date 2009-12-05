Ющенко едет в Харьковскую область
10:09, 05 декабря 2009Политика
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Сегодня открывают новый стадион
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО в 12.30 примет участие в Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».
Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.
Также Президент примет участие в торжественном открытии стадиона «Металлист».
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