Ющенко едет в Харьковскую область

Сегодня открывают новый стадион

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня осуществит рабочую поездку в Харьковскую область. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО в 12.30 примет участие в Муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти». Трансляцию мероприятия будут осуществлять Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба «УТР» и НРКУ. Также Президент примет участие в торжественном открытии стадиона «Металлист».

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