Тимошенко: о том, как мы спасали страну, напишут учебники

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что работа ее правительства по борьбе с кризисом в сложных политических условиях в 2009 году заслуживает того, чтоб быть описанной в учебниках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в эфире телеканала «Интер».

«Когда-то, когда пройдет определенное время, когда уйдет из страны это ужасное политиканство и этот принцип - «чем хуже тем лучше»… Я уверена, что настоящие аналитики экономисты и финансисты посмотрят на этот год, и возможно будут в учебниках учить как надо спасать страну без денег, без большинства в парламенте, извините, без Президента, без оппозиции, которая понимает суть того, что в стране происходит. В этой ситуации мы ни на один день не сбили ни пенсии, ни зарплаты, ни расчеты с Россией за газ», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что борьба правительства с последствиями мирового финансового кризиса проходила на фоне постоянных заявлений украинских политиков об угрозе дефолта и невыплат зарплат и пенсий.

«Я думаю, что мы все помним, как на всех каналах телевидения стоял просто стон, стон не от горя, тех политиков которые думали, что и премьер-министр вместе со страной, там где-то исчезнут с горизонта», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Такие заявления, отметила она, существенно ухудшили и без того сложную ситуацию, когда промышленность падала, а поступления в бюджет сократились до нуля. Однако, отметила премьер, правительству удалось предпринять нетрадиционные способы для улучшения ситуации, в результате чего, на сегодняшний день в Украине нет рисков невыплат пенсий и зарплат и дефолта и 5 месяцев наблюдается рост объемов производства.

«Действительно, мы сделали то, что не делал нигде и никто. С 1970 года такого не было. Мы получили от МВФ, а мы кстати являемся основателями МВФ… Мы умудрились получить дивиденды в госбюджет Украины, которые пошли как прибыль. Это 2 млрд. дол. - это колоссальные ресурсы, это почти 16 млрд. гривень. И мы получили это не долги, это доходы бюджета. Мы нашли как провести переговоры (с МВФ – УНИАН), нашли, на какие дипломатические уровни выйти, нашли какие документы подписать – мы были первыми, мы открывали этот путь и мы добились этого», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.