Тимошенко назвала свои источники финансирования

Кандидат на пост Президента Украины, действующий премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что ее агитационную избирательную кампанию финансирует партия «Батькивщина».

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в программе «Большая политика с Евгением Киселёвым» на телеканале «Интер».

«Нашей партии больше 10 лет. В партии, которую я возглавляю свыше 500 тысяч человек официальных членов. Мы построили систему такую, которая позволяла нам получить и членские взносы, и взносы тех людей, которые хотят помочь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства уточнила, что среди тех, кто вносит благотворительные взносы на содержание партии «Батькивщина», подавляющее большинство - представители среднего бизнеса, «а также бизнесмены, которые не хотят видеть мафию в Украине». «Они прекрасно помнят 2004 год, когда у них уже ходили описывали всё и говорили, что мы уже завтра придем и вы нам пожалуйста эту собственность отдайте на всякий случай. Это было во всех областях», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сегодня мне помогают, потому что знают, что если мафия в Украине вернется к власти, то шансов не будет ни у какого честного нормального бизнеса», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.