Тимошенко о незаконченной революции, Аристотеле и списке Форбс

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что в 2004 году настоящая революция в Украине не состоялась, поскольку до сегодняшнего дня так и не удалось заменить правление олигархии на нормальную демократию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что последним аргументом для такого вывода стало ее сегодняшнее общение с представителями Евросоюза, в ходе которого ее просто «резануло» заявление о том, что в течение 5 лет в Украине так и не произошло никаких фундаментальных изменений и реформ.

«Когда я это услышала, я просто не могла не задуматься над тем, почему так происходит, и почему Украина, по мнению европейских политиков, не изменилась», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что еще в 1997 году она и ее команда начали бороться с существующей системой правления в стране. «Эта форма правления была описана еще Аристотелем… называется она научным термином «олигархия»», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что когда поднималась акция «Восстань, Украина», то у нее и у ее команды была вера в то, что систему управления страной можно будет изменить. Причем, по ее словам, изменений хотели люди, стоявшие по обе стороны Майдана. «И все эти люди стремились к одному. Одни полагались на одного лидера, другие на другого. Так вот мы боролись за то, чтобы изменить олигархию на нормальную демократию. И когда я сегодня послушала людей из Евросоюза, когда я посмотрела на наши силовые структуры, на наши, простите, СМИ, правосудие, на приватизацию, которая прошла черным, дремучим способом, то я поняла, что революции не произошло. Произошел подъем духа людей, всплеск надежды, ощущение того, что есть народ и нация… А в итоге подъем был, а революцию, к сожалению, люди, которые были приведены этой волной, просто не сделали», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что так и не реализованы обещания посадить бандитов в тюрьмы. Вместо этого, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, они получали награды, земли и так далее. «Я просто поняла, что те люди, которые вышли на Майдан, и этого ждали (что бандитов посадят в тюрьму) просто не дождались. Но то, что я никогда не забуду, это глаза полные надежды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что основная функция для нее, как президента, будет выполнить все обещания, которые были даны народу на Майдане. «Я вижу свою основную функцию и свою главную работу – довести до логического завершения то, что не было закончено в 2004 году», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодняшний день олигархи это «те 10-15 семей, которые сформировались во времена КУЧМЫ и забрали за бесценок собственность страны». Имена этих олигархов, по ее словам, входят в рейтинги журнала «Форбс».