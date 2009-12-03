Литвин: если Тимошенко за признание УПА, то сама бы внесла законопроект
Спикер об инициативе БЮТ
|Владимир Литвин
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в Львове.
«Сейчас такой законопроект не найдет поддержки среди депутатов парламента, он сейчас не наберет необходимого числа голосов», - сказал спикер.
Вместе с тем В.ЛИТВИН отметил, что такой законопроект на рассмотрение парламента могло бы вынести правительство, а не отдельные депутаты.
«Если ТИМОШЕНКО поддерживает такой законопроект, то его мог бы Кабинет министров как субъект законодательной инициативы внести на рассмотрение парламента, а не отдельные депутаты», - отметил В.ЛИТВИН, комментируя инициативу БЮТ о внесении законопроекта о признании УПА воюющей стороной.
Как сообщалось, депутаты от БЮТ Михаил КОСИВ, Виктор ШВЕЦ, Иван ДЕНЬКОВИЧ, Степан КУРПИЛЬ, Александр ГУДЫМА, Николай КОВЗЕЛЬ, Елена ШУСТИК и Владимир МАКИЕНКО предлагают Верховной Раде признать Украинскую повстанческую армию воюющей стороной во Второй мировой войне.
Соответствующий проект закона № 5373 зарегистрирован в ВР 23 ноября.