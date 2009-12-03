Тигипко: украинский МИД взял правильную ноту в диалоге с Россией

"Украинское внешнеполитическое ведомство, пожалуй, впервые взяло правильную ноту в диалоге с Россией", - заявил кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко, комментируя итоги встречи министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Петра Порошенко в Афинах (Греция). Об этом информагентству "SQ" сообщили в пресс-службе политика.

В рамках переговоров, в частности, обсуждалась перспектива устранения барьеров во взаимной торговле. Стороны договорились начать постепенный отход от практики применения "черных списков" экспортных товаров.

"В последние несколько лет МИД Украины не только не стремилось сгладить украинско-российские противоречия, но делало все, чтобы их максимально обострить. Показательно, что бывший глава министерства Владимир Огрызко так ни разу и не посетил Москву с официальным визитом", – подчеркнул С.Тигипко, отметив при этом усилия, которые прилагает Петр Порошенко и другие дипломаты для восстановления доверия между внешнеполитическими ведомствами Украины и России.

Хотя, по словам политика, одних шагов МИД недостаточно, поскольку президент Украины Виктор Ющенко и некоторые его соратники в Совете национальной безопасности и обороны продолжают делать все возможное для обострения отношений. "Безусловно, на откровенные антиукраинские выпады отдельных российских политиков необходимо реагировать, и реагировать жестко. В Москве любителей спекулировать на проблемах двусторонних отношений не меньше, чем в Киеве. Но МИД должен быть тем ведомством, которое гасит конфликты, а не разжигает их", – подчеркнул кандидат в президенты.