Герман предлагает команде Тимошенко на себя посмотреть

Заместитель председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Анна ГЕРМАН отвергает обвинения Блока Юлии ТИМОШЕНКО в давлении на телеканалы и отмечает, что ее политическая сила открыта для журналистов.

Об этом говорится в заявлении А.ГЕРМАН, переданном агентству УНИАН пресс-службой Партии регионов.

“Обвинение БЮТ в отношении какого-то вроде бы давления с моей стороны на телеканалы и на ведущих с требованиями не задавать те или иные вопросы Виктору ЯНУКОВИЧУ, – грязная технология. Нет таких вопросов, на которые у нас не было бы ответов. Мы открыты для журналистов и не выбираем себе журналистов, которые принимают участие в прямых телеэфирах с лидером”, - отметила А.ГЕРМАН.

В то же время она привела пример, что “все мы читали вчера в блоге журналиста Александра ЧАЛЕНКО на „Украинской правде” о том, что штабные бютовские организаторы прямого эфира Ю.ТИМОШЕНКО в „Большой политике” на „Интере” представили список запрещенных журналистов, которых ТИМОШЕНКО не хочет видеть в прямом эфире”.

“Как утверждает А.ЧАЛЕНКО, кроме него в список попали Роман СКРИПИН и Сергей ЛЕЩЕНКО”, - отметила А.ГЕРМАН.

По ее убеждению, “если это неправда, то общественность должна бы увидеть тех журналистов в списке приглашенных на этот прямой эфир при участии ТИМОШЕНКО”.

”Всем известно также, что все вопросы к Ю.ТИМОШЕНКО во время ее брифингов строго регламентируются, и многие журналисты жалуются, что не могут задать ей вопросы, не согласованные с ее пресс-службой”, - заявила А.ГЕРМАН.

Депутат также призвала БЮТ “в обвинениях в мой адрес не прятаться за общими заявлениями, а подписывать их конкретными фамилиями, чтобы можно было клеветников привлечь к судебной ответственности”.