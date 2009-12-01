Гриценко призывает поддержать новых лидеров

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО призывает украинцев поддержать новых лидеров, которые способны повести страну вперед.

Об этом он сказал в интервью газете «Сільські вісті», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Нам не нужны столкновения и потрясения. Люди устали, они хотят покоя и безопасности. Им нужны рабочие места, внимание и поддержка со стороны государства, уверенность в завтрашнем дне», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, “общество уже готово смести преступную власть, применяя автоматы и танки”.

«Люди больше не хотят жить так, как сегодня. Они не доверяют нынешней власти», - сказал он и призвал “смести власть, которая издевается над 46 миллионами граждан, - законно, спокойно и уверенно – без танков и автоматов”.

«Это произойдет уже скоро – 17 января 2010 года. Нужно только прийти на участок и проголосовать по совести, дав другим людям – более ответственным и моральным, чем нынешние кормчие, возможность повести страну вперед», - сказал кандидат в Президенты.

Вместе с тем, он отметил, что такое государство, какое существует сегодня, о человеке и о стране не заботится: «Оно насквозь коррумпировано – сверху донизу – и ежедневно провоцирует конфликты, хаос и беспорядок».

«Ни один человек не может назвать такое государство своим другом. Не о таком государстве мечтали мы и наши родители. Это не наше, это их государство – тех, кто дорвался до чиновничьего кресла и мародерствует, наживается за счет страны. Из-за этого я назвал себя врагом их государства, буду защищать страну и народ от такого государства», - подчеркнул он.

По словам А.ГРИЦЕНКО, страна и государство – это разные вещи.

«Страна – это наша с вами Украина, богатая своими ресурсами, лучшими в мире землями, многовековой историей и верой. Народ Украины добрый, работящий и терпеливый. Государство – это власть, армия чиновников. Они получают зарплату с налогов, которые платит народ, и должны работать для народа. Но это государство работает не на страну и народ, а само на себя», - считает А.ГРИЦЕНКО.

По его убеждению, государство сегодня не гарантирует гражданам ни рабочего места, ни достойной зарплаты и пенсии, ни медицинской помощи, ни безопасных условий жизни. “В этом государстве без денег в суд нечего и ходить; за защитой к милиции – лучше не обращаться”, - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО сказал, что «миллионы людей живут в бедности, не могут свести концы с концами, и при этом чиновники на частных самолетах каждую пятницу вывозят свои семьи на выходные отдыхать за рубежом”.

“Страна и народ не могут уважать такое государство, потому что оно их унижает. В таком государстве честному человеку жить очень трудно. В таком государстве господствуют мародеры, мошенники, взяточники и убийцы, - отметил А.ГРИЦЕНКО. - Государство стало врагом для страны. Именно поэтому я иду в Президенты, чтобы защитить страну от такого государства”.