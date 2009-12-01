Литвин ожидает от Европы симметричного ответа

Председатель Верховной рады Украины Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость завершить переговоры между Украиной и Европейским Союзом относительно подписания соглашений об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он сказал во время встреч с председателем Палаты представителей Федерального парламента Бельгии Патриком ДЕВАЛЕМ и председателем делегации Европейского парламента в Парламентской ассамблее ЕВРО-НЕСТ Кристианом ВИГЕНИНЫМ.

В.ЛИТВИН также отметил важность решения вопроса о либерализации визового режима. По его словам, речь идет “о базовых правах человека”.

Он обратил внимание на то, что с 1 января 2010 года вступает в силу Соглашение о реадмиссии, согласно которому Украина взяла на себя «колоссальные обязательства». По его словам, ЕС должен предоставить Украине “симметричный ответ в вопросе визового режима”.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня вступил в действие Лиссабонский договор, а Украина отмечает в этот день знаменательную дату – 18-ю годовщину Всеукраинского референдума, на котором граждане высказались в поддержку Акта провозглашения независимости Украины, «выразив желание жить в собственном доме». «Украина состоялась как государство, но нам нужно дать ответ на вопрос, каким будет наполнение нашего государства», - отметил он.

Как сказал В.ЛИТВИН, «Украина должна научиться быть самостоятельным государством”. Он добавил, что “необходимо сшить, сцементировать нацию, объединить страну, а не разъединять ее».

По его словам, одно из направлений объединения народа – общий рост благосостояния всех слоев населения. Он отметил, что сделает все для того, чтобы принятый украинским парламентом закон, которым значительно повышены прожиточный минимум и минимальная зарплата, а, следовательно, и пенсии, выполнялся.

Касаясь вопроса энергетической безопасности, В.ЛИТВИН сказал: «Мы работаем над тем, чтобы избежать конфликтов, от которых страдала не только Украина, но и вся Европа». «Мы должны иметь прогнозируемые отношения с Россией, в том плане, чтобы Европа была спокойна в энергетических вопросах», - добавил председатель ВР.