Богословская знает, что в Украине - самое ужасное

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ намерена устранитьиз всех уровней власти «касту неприкасаемых».

Об этом она заявила в комментарии УНИАН.

По ее словам, в Украине уже давно сформирована своего рода «каста неприкасаемых», в которую входят сотрудники правоохранительных органов, спецслужб, чиновники, функционеры партии власти и государственные руководители всех уровней. И главная их привилегия - возможность не соблюдать закон, заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Политик подчеркнула, что «еще ни одно дело по расследованию преступлений с участием высокопоставленных чиновников и депутатов так и не было доведено до конца».

«Заявления нынешнего главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО по поводу резонансных дел, которые являются сегодня топ-темами всех СМИ, мягко говоря, вызывают сомнение в его компетентности и соответствии занимаемой должности. Либо же за этим стоит намеренное желание замолчать факты, свидетельствующие о полной деградации так называемой властной элиты», - отметила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, нынешняя государственная политика направлена не на изменение существующего порядка вещей, а на цементирование кастового устройства украинского общества.

«Правовое государство остается не более чем фикцией. Самое ужасное, что это даже не пытаются скрыть. Пора предпринять решительный шаг - устранить из всех уровней власти «касту неприкасаемых», которая выстроила подобную систему безнаказанности и круговой поруки», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

В качестве первых шагов кандидат на пост Президента Украины предлагает провести полную аттестацию работников МВД, прокуратуры, СБУ, судов.

«Одновременно нам нужно профессионалов поддержать финансово, должностями и т.д. Настоящие профессионалы понимают, что не может министр внутренних дел, побывав на полу в аэропорту иностранного государства, и дальше продолжать руководить МВД. Равно, как и не может агитировать за отдельных политиков и давать свои оценки кандидатам на пост Президента. МВД - это не филиал политической партии. И до тех пор, пока их работники являются одновременно представителями политических партий, власть всегда будет безнаказанной, а люди - беззащитными. Поэтому коренная департизация правоохранительных органов, судов и армии - обязательное условие создания новой системы правосудия», - резюмировала И.БОГОСЛОВСКАЯ.