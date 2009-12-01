В Киеве Daewoo Lanos сбил на остановке шестерых человек

В Киеве в понедельник, 30 ноября, в результате ДТП были травмированы шесть человек, сообщает Корреспондент.net со ссылкой на Магнолию-ТВ.

Как сообщили в ГАИ МВД Украины в Киеве, водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением, в результате чего машина резко слетела с проезжей части, снесла несколько секций металлического ограждения, а затем зацепила людей, стоявших на остановке.

ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Как отметили в МВД, автомобиль ехал на небольшой скорости, поэтому погибших в результате ДТП нет. Медики, прибывшие на место аварии, оказали помощь двум пострадавшим на месте, остальные пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас милиция выясняет, почему водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

По предварительным данным правоохранителей, у мужчины случился приступ эпилепсии.