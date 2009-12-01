Тимошенко сегодня - во Львове

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с рабочей поездкой во Львовскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе поездки Ю.ТИМОШЕНКО ознакомится с ходом строительства взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминала аэропорта “Львов” и строительства стадиона к Евро-2012, примет участие в мероприятиях по случаю начала курсирования поезда повышенной комфортности по маршруту «Львов-Ривне» и рельсового автобуса по маршруту «Львов-Сыхив-Львов-Пидзамче».

Также Ю.ТИМОШЕНКО примет участие в торжествах по случаю 165-летия Национального университета „Львовская политехника“ и вручит работникам вуза награды Кабинета министров.

Запланировано участие премьера в мероприятиях по случаю Международного дня инвалидов во Львовском театре им. Марии Заньковецкой, встреча с трудовым коллективом «Леоне Ваэринг Системс УА ГМБХ» (с. Нежухив Стрыйского района) и с руководством Международной клиники восстановительного лечения в Трускавце.

Также Ю.ТИМОШЕНКО планирует дать интервью Львовскому областному телевидению. Сегодня поздно вечером премьер вернется в Киев.