Гриценко думает, что Янукович испугался в последний момент

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что на посту главы государства способен заставить чиновников работать на страну честно и ответственно.

Об этом он сказал в интервью газете «Сільські вісті», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

«Сегодня все кандидаты в Президенты обещают бороться с коррупцией. Но когда наступил «момент истины», мы увидели, кто готов действовать, а кто лишь обещает», - заявил А.ГРИЦЕНКО, комментируя недавнюю отмену закона об усилении борьбы с коррупцией.

«Парламент «завалил» закон №3428, которым предусматривалось повышение уголовной ответственности за взяточничество, чтобы решительно бороться с коррупцией во власти. Этот закон Верховная Рада приняла еще в мае. За него голосовали все фракции, включая Партию регионов и лично Виктора ЯНУКОВИЧА, - напомнил А.ГРИЦЕНКО. – Однако две недели назад именно ЯНУКОВИЧ «провалил» этот закон. Он и сам не проголосовал за преодоление президентского вето, и дал указание не голосовать своей фракции. ЯЦЕНЮК, кстати, тоже не голосовал».

По его словам, то, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не подписал этот закон, не стало неожиданностью. «Президент уже давно растерялся и потерялся, отстаивая чьи-то интересы, - отметил А.ГРИЦЕНКО. – И если бы «регионалы» поддержали этот закон в третий раз, как они дважды это сделали ранее, вето было бы преодолено. И сегодня чиновники бы уже знали, что «сядут» за взятки и коррупцию за решетку без надежды на амнистию. Если бы показательно посадили двух-трех взяточников-«колядников» - остальные бы глубоко задумались: лучше работать честно или добровольно уйти из государственного кресла, не ожидая тюрьмы. В действительности, сломать позвоночник коррупции не так уж и сложно, как нас пытается убеждать нынешнее государство», - отметил он.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что В.ЯНУКОВИЧ “в последний момент испугался и именно поэтому не проголосовал за преодоление вето, наложенного на этот закон, хотя раньше имел другую позицию”.

«Теперь всем понятно, кто решительно настроен на борьбу с коррупцией, а кто ее имитирует. Все чиновники-взяточники могут считать ЯНУКОВИЧА своим «крестным отцом» и, очевидно, будут голосовать за него», - сказал кандидат в Президенты и пообещал еще раз внести для рассмотрения этот законопроект на следующей сессии парламента.

«Я заставлю чиновника работать на страну честно и ответственно. А взяточник, мародер, который унижает человека и страну, - будет сидеть за решеткой», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, законопроект №3428 о борьбе с взяточничеством предусматривает, что должностные лица органов власти всех уровней за получение взятки в размере от 10 тыс. долларов получают наказание в виде 15 лет заключения без права амнистии и с конфискацией имущества. За такие же противоправные действия следователей, работников органов прокуратуры и судей предусматривалось пожизненное заключение без права амнистии и с конфискацией имущества.