Ющенко: треть выпускников вузов не находят работу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указывает на необходимость совершенствования системы государственного заказа в высших учебных заведениях с целью повышения ее эффективности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Белоцерковского национального аграрного университета.

«Очень важно сформировать правильную, более эффективную политику отношения государства к государственному заказу в средней специальной, высшей школе», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства напомнил, что в 2004 году уровень госзаказа составлял 47%, хотя, в соответствии с законодательством, он должен был составлять не менее 50%.

«Мы довели государственный заказ в высшей школе до 50%, а государственный заказ в профессиональном образовании – до 63%», – заметил Президент.

Он также отметил, что за последние четыре года втрое увеличено финансирование образования в целом. «Мы исходили с того, что при таком уровне доступности можно решить проблему доступа к образованию категорий детей из семей, которые не могут оплатить», – сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он констатировал, что треть выпускников в первый год по завершении вуза не находит работу. По словам Президента, Кабинет министров должен найти способ, как консолидировать госзаказ с кадровыми потребностями бизнеса.

«Практически, правительство не нашло ответа, как консолидировать заказ бизнеса и государственный заказ в единую политику подготовки (специалистов)», – сказал он.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз отметил важность продолжения реформ в сфере образования.