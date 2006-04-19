Наша Украина одобрила протокол о коалиции без пункта о премьере

Блок “Наша Украина” одобрил Протокол о порядке формирования Коалиции демократических сил, кроме шестого пункта.

В частности, как сообщает пресс-служба блока, 19 апреля все политические партии, которые входят в блок “Наша Украина” (НРУ, ПППУ, КУН, УРП-Собор, “Наша Украина” и ХДС) своими решениями утвердили подписной Протокол о порядке формирования коалиции, кроме пункта 6, признав Коалицию демократических сил в рамках тройки – “Наша Украина”, СПУ и БЮТ.

Блок “Наша Украина” в связи с этим сделал официальное заявление, в котором, в частности, высказал мнение, что Соглашение о создании Коалиции должно основываться, прежде всего, на согласованной позиции сторон относительно Программных принципов ее деятельности, Регламента, и только потом – распределении сфер ответственности между ее участниками.

Блок “Наша Украина” также заявляет, что отсутствие шестого пункта Протокола не означает его денонсацию, настаивает на создании Коалиции демократических сил в рамках тройки – “Наша Украина”, БЮТ, СПУ и призывает прекратить информационные войны между будущими партнерами по Коалиции и возобновить конструктивный диалог.

Блок “Наша Украина” отмечает, что для каждого украинца программа развития страны и собственного благосостояния не сводится к борьбе отдельного политика за премьерское кресло.

Как сообщал УНИАН, протокол был подписан представителями БЮТ, СПУ и "Нашей Украины" 13 апреля. Однако на следующий день политсовет "Нашей Украины" отказался поддерживать шестой пункт.

Последний, 6-й, пункт протокола говорит, что соглашение о коалиции "готовится на основе принципов, заложенных в проект меморандума о коалиции демократических сил". (Меморандум предусматривал, что премьера предлагает та политическая сила из числа участников коалиции, которая победила на выборах, то есть в данной ситуации это БЮТ - УНИАН).

18 апреля лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что члены “Нашей Украины” Юрий ЕХАНУРОВ, Петр ПОРОШЕНКО и Николай МАРТЫНЕНКО проводят переговоры о создании коалиции с Партией регионов.

Социалистическая партия Украины считает, что БЮТ имеет право претендовать на должность премьер-министра Украины, а Юлия ТИМОШЕНКО - занять эту должность.