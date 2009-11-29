Янукович будет более осторожным Президентом, чем Тимошенко?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в случае выигрыша президентских выборов 2010 года будет вести более осторожную и компромиссную политику, нежели его конкурент на выборах, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая может применять методы управления „на грани авторитаризма”, говорится в анализе Центра восточных исследований (OSW, Варшава) текстом которого владеет агентство УНИАН.

Польские эксперты отмечают, что только В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО из всех кандидатов в президенты могут выиграть выборы. При этом у Ю.ТИМОШЕНКО может значительно увеличиться поддержка избирателей перед самим днем голосования 17 января.

„Сегодня опросы демонстрируют значительное преимущество ЯНУКОВИЧА, но ТИМОШЕНКО в последние недели кампании во время парламентских выборов добивалась значительного увеличения рейтинга, что может иметь место и в этот раз”, - отмечается в анализе.

По мнению экспертов, победитель выборов будет пытаться получить полную власть в Украине, для чего может пойти на объявления досрочных парламентских выборов, которые могут состояться вместе с выборами в местные органы власти в мае 2010 года.

Как считают польские аналитики, Ю.ТИМОШЕНКО в случае победы на президентских выборах будет иметь слабую оппозицию, поскольку часть Партии регионов будет пытаться договориться о сотрудничестве.

„От Ю.ТИМОШЕНКО можно ожидать радикальных действий, хотя не обязательно последовательных, и применение решений на грани с авторитаризмом... ЯНУКОВИЧ как Президент будет иметь меньшую свободу движения, поскольку у Партии регионов конкурируют разные группы интересов, а также потому, что БЮТ выберет стратегию непредсказуемой оппозиционности”, - отмечается в анализе.

„Политика ЯНУКОВИЧА будет осторожнее, менее динамичная и более компромиссная”, - добавляют эксперты.

В то же время они считают, что Партии регионов и БЮТ как двум основным политическим силам в Украине придется искать компромисс для сосуществования на политической арене.

Польские эксперты также отмечают, что кто бы ни выиграл выборы, каждый будет вынужден воплощать в жизнь экономические реформы, которые не реализовали предыдущие украинские правительства.