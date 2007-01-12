Ющенко не собирается менять планы
15:08, 12 января 2007Политика
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Яценюк уверен, что ситуация в стране на график Президента не повлияет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не будет отменять своих зарубежных визитов в связи с ситуацией, которая сложилась в стране.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК сегодня на брифинге, отвечая на вопрос, может ли быть отменен визит в Румынию (15 января – УНИАН) из-за сложившейся в Украине ситуации, в том числе из-за преодоления парламентом вето на закон о Кабинете Министров.
А.ЯЦЕНЮК сказал, что график визитов Президента утвержден. «Планы не меняются - идем в Европу долго и тернисто, но идем», - добавил он.
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