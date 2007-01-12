Парламент пошел на каникулы

14:48, 12 января 2007
Политика
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Спикер закрыл вторую сессию

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ закрыл вторую сессию парламента пятого созыва.

На церемонии закрытия сессии присутствовали премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, весь состав Кабинета министров, Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель Конституционного Суда и другие высокопоставленные должностные лица.

Следующая сессия ВР начнется 6 февраля.

 

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