Парламент пошел на каникулы

Спикер закрыл вторую сессию

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ закрыл вторую сессию парламента пятого созыва. На церемонии закрытия сессии присутствовали премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, весь состав Кабинета министров, Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО, председатель Конституционного Суда и другие высокопоставленные должностные лица. Следующая сессия ВР начнется 6 февраля.

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