Как Ющенко отомстит Януковичу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует приостановить действи постановлений правительства о назначении Сергея ПОПКОВА и Сергея КОПЫТОВА заместителями министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что сейчас готовится соответствующий указ о приостановке действия этих постановлений правительства.

Ситуацию с этими назначениями А.ЯЦЕНЮК назвал тотальным правовым нигилизмом.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 10 января в 2007 г. №7 правительство ввело дополнительно должность заместителя министра внутренних дел Украины - директора департамента финансовых ресурсов и бухгалтерского учета. А постановлением №8 назначило на эту новосозданную должность Сергея КОПЫТОВА. С.КОПЫТОВ с июля 2003 года по декабрь 2005 года занимал должность заместителя председателя Государственного казначейства - начальника управления Госказначейства в Киеве.

Кроме того, постановлением от 10 января в 2007 г. №9 правительство назначило Сергея ПОПКОВА заместителем министра внутренних дел Украины - начальником Главного штаба.

С.ПОПКОВ с ноября 2004 года по февраль 2005 года занимал должность заместителя главы МВД – командующего внутренними войсками. Согласно информации ряда СМИ и заявлениям политиков, именно С.ПОПКОВ отдавал приказ силой разогнать людей на Майдане во время Помаранчевой революции.