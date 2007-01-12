Тимошенко: позор Нашей Украине

Фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете Министров Украины с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти.

Об этом заявила на заседании парламента лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на обвинение представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединилась к парламентской коалиции.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула: «Мы абсолютно сознательно сейчас убрали конфликт, который разрушал государство, между Президентом Украины, премьер-министром Украины, между секретариатами для того, чтобы навести порядок и не позорить государство на весь мир скандалами внутриполитическими». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что возглавляемую ею политическую силу обвиняют те политики, которые «собственно разрушили первую помаранчевую команду, которые разрушили все, что можно было разрушить». Лидер БЮТ отметила, что они «своими руками внесли и кандидатуру премьер-министра Украины ЯНУКОВИЧА». «Позор «Нашей Украине» за то, что они собираются хаос хранить в стране», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР преодолела вето на закон о Кабмине. “За” проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовало 186 депутатов, из БЮТ – 121, СПУ – 31, КПУ – 21.

Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.