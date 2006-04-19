Ющенко и Путин поговорили по телефону

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил в телефонном разговоре с Президентом Российской Федерации Владимиром ПУТИНЫМ подготовку мероприятий к двадцатой годовщине со дня аварии на Чернобыльской АЭС.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента, в этом контексте главы государств обсудили вопросы социальной защиты людей, пострадавших от последствий катастрофы, и вручения в Украине и России государственных наград ликвидаторам аварии. В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН также обсудили нынешнее состояние ЧАЭС и объекта «Укрытие».

При этом Президент Украины затронул вопрос об участии стран “Большой восьмерки” в ликвидации последствий аварии (Россия является членом “Большой восьмерки” – УНИАН).

В.ЮЩЕНКО и В.ПУТИН также обсудили двусторонние отношения между государствами и обменялись мнениями относительно политической ситуаций в Украине и России.