Мороз побил горшки с СБУ

Парламентская фракция Социалистической партии Украины требует от силовиков расследовать факт прослушивания телефонных разговоров председателя Верховной Рады Украины Александра МОРОЗА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая с заявлением в парламенте, сообщил лидер фракции СПУ Иван БОКИЙ.

По его словам, несколько дней назад в одном из Интернет-изданий появилась расшифровка фрагмента телефонного разговора А.МОРОЗА с одним из британских дипломатов.

И.БОКИЙ отметил, что это стало возможным в результате прослушивания разговора, что является результатом деятельности СБУ.

При этом И.БОКИЙ заявил, что опубликованный фрагмент разговора соответствует действительности. Он напомнил, что раньше руководители СБУ неоднократно заявляли, что служба никогда не осуществляла незаконных прослушиваний.

Лидер фракции сказал, что в связи с этим СПУ требует провести служебное расследование этого факта.

Партия также требует предоставить официальную информацию о том, сколько специальной аппаратуры для возможных прослушиваний было завезено в Украину, и в распоряжении кого это оборудование находится.

По словам лидера фракции, пока эти требования не будут удовлетворены, СПУ не будет принимать участия в голосованиях в Верховной Раде по вопросам, касающимся деятельности силовых органов.

И.БОКИЙ также заявил, что, в свою очередь, секретариат Президента должен отчитаться о своем вмешательстве в деятельность СБУ.

И.БОКИЙ напомнил, что раньше председатель секретариата Президент сам заявлял, что непосредственно проводит совещания с руководителями силовых органов.

Кроме этого, по его словам, секретариат Президента взял на себя ответственность за реформирование Службы безопасности и других органов.

После выступления И.БОКОГО, А.МОРОЗ подтвердил, что опубликованные материалы полностью совпадают с тем, что он говорил во время беседы с «послом одного из зарубежных государств».

Председатель ВР возмущен фактом прослушивания его разговора. «Меня возмущает, что таким образом можно следить за политиками», - сказал А.МОРОЗ. Он добавил, что это прямое нарушение Конституции Украины.