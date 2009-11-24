Балога раскусил кандидатов с комплексом лузера

Лидер партии “Единый Центр” Виктор БАЛОГА убежден, что всяческие заявления о возможных фальсификациях результатов выборов Президента являются попыткой повлиять на общественное мнение и создать фон для будущих информационных кампаний или судебных процессов тех кандидатов, которые не достигнут финиша гонки и даже могут не выйти во второй тур.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Единого Центра», об этом В.БАЛОГА заявил сегодня по поводу высказываний отдельных политиков, которые не исключают возможности фальсификации результатов президентских выборов.

По мнению В.БАЛОГИ, все высказывания о якобы возможном искажении итогов голосования прямо указывают на организационную несостоятельность отдельных кандидатов, поскольку действующее избирательное законодательство позволяет создать достаточно надежные предупредительные механизмы против каких-либо подтасовок. В частности, каждый претендент на должность главы государства имеет право делегировать двух своих представителей для работы в участковых и территориальных избирательных комиссиях, направлять наблюдателей для контроля за ходом голосования и подсчета голосов. Наблюдательную функцию также выполняют доверенные лица кандидатов, которые имеют широкие полномочия.

«Наверное, эти люди пользуются полным доверием тех, кто делегировал их на выборы. Нет оснований утверждать, что представители какого-то кандидата поставлены в неравные условия по сравнению с представителями другого», - отметил лидер «Единого Центра», отметив, что все зависит от профессиональности команды кандидата.

Кроме того, существенным фактором уменьшения риска фальсификаций В.БАЛОГА назвал политический спектр Центризбиркома и работу многочисленных миссий наблюдения за выборами от международных организаций. Также далеко не последнюю роль в контроле за избирательной гонкой играют СМИ и неправительственные организации наподобие Комитета избирателей, которые чутко реагируют на наименьшие нарушения процедуры выборов, сказал он. Дополнительным индикатором итогов голосования, вероятно, станет проведение экзит-пулов авторитетными социологическими компаниями, отметил В.БАЛОГА.

Поэтому, по убеждению В.БАЛОГИ, средств контроля за выборами более, чем достаточно, и все они будут использованы, “тем более, что кандидатов у нас аж 18, и почти каждый из них имеет достаточно весомый ресурс”. Поэтому, считает он, заявления о возможности фальсификаций являются лишь информационной подготовкой к оправданию поражения.

“Обратите внимание: об опасении подтасовок с каждым разом громче говорят те кандидаты, которые на публике представляют из себя сильных, энергичных и решительных. Но в действительности в таких заявлениях четко проявляется комплекс лузера, неудачника, аутсайдера”, - убежден лидер «Единого Центра».