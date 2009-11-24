Тимошенко в четверг попросит нардепов упростить регистрацию вакцин

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует рассмотрение на внеочередном заседании Верховной Рады в четверг, 26 ноября, вопроса об упрощении регистрации вакцин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на встрече с заместителем регионального директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Натой МЕНАБДЕ.

«Я буду лично обращаться к депутатам с просьбой, чтобы они ускорили рассмотрение вопроса (об упрощении регистрации вакцин – УНИАН)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства добавила, что парламент намерен на своем внеочередном заседании рассмотреть вопросы финансирования мер по борьбе с эпидемией гриппа, в частности, преодолеть вето Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на закон о выделении Министерству здравоохранения Украины 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией.