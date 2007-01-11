Луценко про Крым и слышать не хочет

Экс-министр внутренних дел, советник Президента Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает возможность назначения его на должность Постоянного представителя Президента в Крыму.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Никто со мной таких разговоров не вел и не будет вести!», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

В свою очередь советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ, продолжая эту тему, сказал УНИАН, что «ЛУЦЕНКО занимается общенациональной политикой. И на сегодняшний момент заниматься (ему – УНИАН), хоть и очень важным региональным проектом, это не эффективно. И это понимают в Секретариате Президента…”.

Как сообщалось, сегодня 11 января газета «Экономические известия» со ссылкой на свои источники в аппарате Постпреда в Крыму написала, что Ю.ЛУЦЕНКО может быть назначен Постоянным представителем Президента в АРК.

Газета напоминает, что должность на сегодня вакантна после назначения Геннадия МОСКАЛЯ заместителем председателя СБУ.

По данным источника газеты, имя Ю.ЛУЦЕНКО стоит первым в списке кандидатов на вакантную должность.