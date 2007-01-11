Мороза наградили за ”воскрешение” Януковича и коммунистов

Украинский еженедельный журнал “Корреспондент” в рамках своего ежегодного проекта “Личность года” признал председателя ВР Александра МОРОЗА человеком, который больше всех повлиял на жизнь страны в 2006 году.

"Прагматичный расчет и особая роль в процессе возвращения к власти неудачников президентских выборов 2004 года принесли А.МОРОЗУ звание “Личность года” по версии «Корреспондента», отмечает издание.

Отмечается, что именно решение А.МОРОЗА, вопреки мнению влиятельных членов партии, сделало возможным создание парламентской коалиции с КПУ, СПУ и Партией регионов. "Золотая акция лидера социалистов помогла команде Виктора ЯНУКОВИЧА взять ошеломляющий реванш над своими оппонентами из помаранчевого лагеря и полностью изменить политический рельеф страны", пишет “Корреспондент”. Создание парламентской коалиции стало точкой отсчета масштабной кампании по консолидации власти и ослаблению фигуры Президента. “В.ЯНУКОВИЧ и его сторонники вытеснили из правительства людей Виктора ЮЩЕНКО, перетянули на свою сторону многих депутатов из помаранчевого лагеря, подмяли под себя значительную часть внешней политики и начали наступление на регионы”, считает редакция журнала.

"А.МОРОЗ не просто воскресил коммунистов и команду В.ЯНУКОВИЧА, которым еще недавно светила лишь глухая оппозиция, но и привел их к власти. Можно сказать, что А.МОРОЗ определил развитие Украины как минимум на несколько лет вперед", - считает главный редактор журнала Корреспондент Виталий СЫЧ.

“Корреспондент” также определил людей, отличившихся в 2006 году: десять - в Украине и десять - на международной арене.

Среди украинских номинаций: Триумфатор года - тренер Национальной сборной Украины по футболу Олег БЛОХИН, которому удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Неудачник года - футболист Андрей ШЕВЧЕНКО, который не смог “нащупать свою игру” после перехода в “Челси”.

Легковесом года журнал назвал Виталия КЛИЧКО, который с вершины профессионального бокса опустился в бездну украинской политики.

Иностранцем года назван главный санитарный врач России Геннадий ОНИЩЕНКО, “жертвами которого по очереди становились украинские сыроделы, виноделы, производители молока и заготовители мяса”.

Также в рубрике “Украина” журнал отметил Юрия ЛУЦЕНКО за превращение в политика национального масштаба, Виктора ПИНЧУКА - за многочисленные благотворительные проекты, Савика ШУСТЕРА - за создание мегапопулярных телепрограмм, Лилию ПОДКОПАЕВУ - за усыновление ребенка (она сделала это первой из украинских знаменитостей), Печерский суд города Киева - как сборный образ судебной системы страны за ряд странных решений.

На международную жизнь в прошлом году, по мнению журналистов журнала, существенное влияние оказал шейх Хасан НАСРАЛЛА, спровоцировавший затяжной ливанско-израильский конфликт. Неудачником года в мире стал Президент США Джордж БУШ, который потерял свой авторитет не только за пределами США, но и у себя дома.

Отметил “Корреспондент” также Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ - за систематическое нарушение спокойствия в регионе; Лакшми МИТТАЛА - за поглощение своего главного конкурента Arcelor и создание огромного сталелитейного концерна; американскую поп-звезду Бритни СПИРС - за скандальные попойки и вечеринки, а также Зинедина ЗИДАНА - за громкое завершение футбольной карьеры. Также президента Венесуэлы Уго ЧАВЕСА - как символ возвращения левых к власти в Латинской Америке, немецкого писателя Гюнтера ГРАССА - за признание года и северокорейского лидера Ким Чен ИРА - за создание очага напряженности планетного масштаба. Особо отметил “Корреспондент” и гибель бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, смерть которого спровоцировала международный скандал.