Сегодня в эфир пустят первых двух кандидатов в Президенты
15:25, 23 ноября 2009Политика
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По 10 минут для выступления
Сегодня кандидаты в Президенты Украины начинают предвыборную агитацию на телевидении за государственные средства.
Первыми сегодня в эфире Первого национального канала будут транслироваться записи выступлений в 19.00 депутата Киевсовета Александра ПАБАТА и в 19.30 - Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщал УНИАН, все кандидаты в Президенты смогут бесплатно провести агитацию за себя в эфире Национальной телекомпании Украины в три этапа: с 23 ноября по 4 декабря, с 7 по 17 декабря и с 18 по 30 декабря. Ежедневно в эфире телевидения смогут выступить по двое кандидатов в Президенты, которые будут иметь для выступления по 10 мин. Записи их выступлений будут транслировать в 19.00 и 19.30.
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