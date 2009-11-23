Богословская говорит, что Севастополь может накрыть угольной пылью

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ подала иск об остановке строительства угольного терминала в Севастополе. Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

По словам политика, если терминал будет построен, Севастополь накроют клубы угольной пыли, поскольку переваливание угля будет вестись открытым способом, а не закрытым, как в развитых странах мира.

В свою очередь, экологи считают, что введение терминала в действие приведет к выбросам в атмосферу, воду и грунт до 1 тыс. тонн угольной пыли в год, и это негативно отразится на экологической ситуации в городе и здоровье жителей, а также отпугнет курортников.

«Во время выдачи разрешения было нарушено экологическое законодательство, и задача политиков, общества - исправить эту ошибку. Почему, когда наши инвесторы начинают работать за рубежом, они соблюдают все нормы, в частности экологические, а в собственной стране делают все наоборот? Потому что у нас беззаконие и безответственность? Время положить этому конец», - заявила И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Политик отметила: нельзя допустить, чтобы в погоне за прибылью украинские производители загрязняли окружающую среду и отравляли людей.

«Недавно в Запорожье депутаты областного совета позволили одному из крупных предприятий безнаказанно выбрасывать в воздух тысячи тонн вредных веществ. Сегодня в Севастополе предлагают уголь перегружать открытым способом. Это уже тенденция. А задача власти - создать условия, чтобы и украинское производство развивалось, и люди были здоровы», - подчеркнула И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кандидат сообщила, что 21 ноября в Севастополе она приняла участие в 2-тысячном митинге-протесте против строительства угольного терминала.

Справка УНИАН. Уже несколько лет экологи, общественность и жители города выступают против строительства в Севастополе универсального перегрузочного комплекса ЗАО “Стивидорная компания “Авлита” - угольного терминала. Одни из основных претензий к запланированному объекту - это взрыво- и пожароопасность, размер санитарно защищенной зоны и загрязнение атмосферы и акватории порта в процессе выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Напомним, в декабре 2006 году управляющая компания Группы МетИнвест – «МетИнвест Холдинг» заявила о намерениях использовать приобретенный в Севастополе портовый комплекс ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» для импорта в Украину коксирующегося угля.

Руководство «Авлиты» неоднократно заявляло о том, что технологически терминал будет функционировать таким образом, что это не будет составлять угрозы окружающей природной среде.

В начале февраля 2007 года глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН сообщил, что власти Севастополя договорились с инвесторами компании «Авлита» о том, что вопрос о создании угольного терминала на территории порта не будет решаться без широкой дискуссии с общественностью и проведения экологической экспертизы.

ООО «МетИнвест Холдинг» - компания по управлению предприятиями горно-металлургического комплекса ЗАО «Систем Кепитал Менеджмент».

Владельцами ООО «МетИнвест Холдинг» является голландская компания Metinvest B.V. (20%) и ЗАО СКМ (80%). 100% Metinvest B.V принадлежит SCM (Cyprus), 90% СКМ принадлежит Ринату АХМЕТОВУ.