Ющенко сегодня презентует программу, с которой идет на выборы

Сегодня Виктор ЮЩЕНКО представит программу кандидата в Президенты «Свободная, сильная, справедливая Украина», с которой он идет на президентские выборы.

Как сообщается на сайте В.ЮЩЕНКО, мероприятие состоится в «Украинском доме» в 18.00.

“Его программа направлена на то, чтобы объединять, а не разделять; строить, а не разрушать. Виктор ЮЩЕНКО - за свободную, сильную, справедливую Украину!”, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, В.ЮЩЕНКО планировал объявить принципиальные положения своей предвыборной программы на Софийской площади в Киеве 1 ноября, однако отменил свое выступление из-за ограничения мероприятий в связи с эпидемией гриппа.