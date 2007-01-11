Тимошенко изменила прическу (фото)

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко сегодня поразила журналистов и парламентариев новым имиджем. Юлия Владимировна явилась в Верховную Раду без привычной косы с распущенными волосами в локонах. Отвечая на вопросы о том, с чем связана столь радикальная смена имиджа, Тимошенко сказала журналистам, что ничего такого не случилось. «просто иногда женщины меняют прически». Лидер БЮТ пообещала делать это чаще, чтобы не вызывать подобного ажиотажа.

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