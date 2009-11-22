Ющенко сегодня примет участие в торжествах по случаю Дня Свободы

Сегодня, 22 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы.

Как сообщает пресс-служба главы государства, мероприятия начнутся в 18.30 в “Украинском доме”.

Планируется, что Президент выступит с речью и вручит государственные награды.

Торжества завершатся концертом украинских исполнителей и творческих коллективов.