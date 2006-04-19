Члены БЮТ подписали меморандум о сотрудничестве с мэром Одессы

Сегодня члены фракции Блока Юлии ТИМОШЕНКО в Одесском городском совете в полном составе подписали Меморандум о сотрудничестве между городским председателем и депутатами горсовета ради процветания Одессы.

Церемония подписания документа, предложенного мэром Эдуардом ГУРВИЦЕМ, состоялась в его кабинете, сообщил корреспонденту УНИАН лидер фракции БЮТ в горсовете Вячеслав КРУК, заметив, что «БЮТ первым среди фракций горсовета завизировал меморандум. Исходили из того, что избирательную кампанию проводили под лозунгом «Одесса – южная столица», а все пункты предложенного Э.ГУРВИЦЕМ меморандума направлены на реализацию этого лозунга».

Он также напомнил, что БЮТ занял 12 кресел в горсовете и составил фракционный документ, идентичный меморандуму Э.ГУРВИЦА, но предназначенный для подписания внутри фракции.

Представители других фракций, как сообщили УНИАН в горуправлении информации, пока не определились с подписанием меморандума.

Пресс-секретарь местной организации блока «НЕ ТАК!» Ирина КОВАЛИШ сказала, что члены фракции ждут приезда в Одессу своего лидера Нестора ШУФРИЧА.

Руководство фракции СПУ находится в командировке и не успело ознакомиться с текстом меморандума, предложенного мэром два дня назад.

Партия регионов пока не проводила собрания фракции, на котором должен рассматриваться вопрос подписания документа.

Пресс-секретарь областной организации «Народного Союза Наша Украина» Елена АСТРАХОВИЧ воздержалась от комментариев.

По данным источников в НСНУ, составляющей костяк Блока Эдуарда Гурвица «Наша Одесса», НСНУ может не подписать меморандум, предложенный Э.ГУРВИЦЕМ.

Как сообщал УНИАН, Меморандум о сострудничестве содержит ряд основных программных положений. В частности, это проведение административно-территориальной реформы Одессы и обеспечение ей статуса города-региона; строительство современных водоочистных сооружений, систем водообеспечения и канализации; открытая для общественности реформа жилищно-коммунальных предприятий; создание современной системы теплоснабжения города; разгрузка транспортной сети и обновление коммунального транспорта; построение сети автопаркингов, локальных линий скоростных трамваев через северную и южную части города; реализация поэтапной программы подземной урбанистики Одессы, создание сети подземных развлекательно-торговых комплексов под большими городскими площадями и проспектами; создание системы социальной ипотеки жилья; внедрение упрощенной процедуры пакетной регистрации субъектов предпринимательской деятельности; создание заповедной зоны в границах исторической линии «Порто-Франко»; комплексная реконструкция и реставрация всех объектов историко-культурного наследия местного и национального значения; установление для Одессы специального экологического режима; создание единого городского рекреационного комплекса вдоль морского побережья Одессы и др.