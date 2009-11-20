На борьбу с пиратами Украина отправит 30 бойцов «Альфы»

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о направлении 30 украинских бойцов спецподразделения для участия в операции Европейского Союза по противодействию пиратству «Аталанта» в районе Африканского Рога.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО по итогам заседания СНБО, которое состоялось сегодня.

«Сегодня СНБО принял решение о направлении украинского миротворческого контингента – спецподразделений – в район Африканского Рога для участия в операции ЕС по вооруженному противодействию пиратству «Аталанта», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Он отметил, что для Украины этот вопрос приобрел особое значение, поскольку на сегодняшний день на двух кораблях в пиратском плену очутились украинские граждане. Как отметил П.ПОРОШЕНКО, операция «Аталанта», к которой Украина планирует присоединиться, «является жестким вооруженным противодействием пиратству».

Руководитель МИД сообщил, что на первом этапе предусматривается участие до 30 чел., в частности, представителей спецподразделения СБУ «Альфа».

В то же время, по словам П.ПОРОШЕНКО, рассматривается вопрос о привлечении к операции представителей спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По словам П.ПОРОШЕНКО, финансирование участия украинских бойцов спецподразделений будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, которых необходимо около 30 млн. грн. на год.

П.ПОРОШЕНКО также сообщил, что для реализации этого решения СНБО подает в Верховную Раду два законопроекта: первый – о внесении изменений на текущий год для осуществления соответствующего финансирования участия в этой операции; второй – непосредственно о направлении миротворческих подразделений Украины за границу.

«Активное участие Украины в этом проекте позволит, по нашему мнению, расширить круг операции, даст нам право внести предложения для того, чтобы мы могли сопровождать коммерческие корабли, в том числе и под украинским флагом, а также те, на которых значительная часть экипажа – украинцы», - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Министр не исключил, что если парламент позволит эффективно отработать этот вопрос уже на саммите Украина-ЕС, украинская сторона сможет наработать и представить все предложения относительно участия в операции по вооруженному противодействию пиратству в районе Африканского Рога.