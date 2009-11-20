Украина «в разы» увеличит свой миротворческий персонал в Афганистане

Украина планирует «в разы» увеличить свой миротворческий персонал в составе Международных сил содействия безопасности в Исламской республике Афганистан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир ОГРЫЗКО по результатам заседания СНБО, которое состоялось сегодня в Киеве.

Речь «идет о специалистах по предоставлению медицинской помощи, персоналу для проведения патрулирования, разминирования объектов и предоставления помощи населению», - объяснил В.ОГРЫЗКО функциональное назначение представителей украинского миротворческого персонала в Афганистане.

Он отметил, что позиция Украины в вопросе Афганистана совпадает с позицией мирового сообщества.

В.ОГРЫЗКО напомнил, что в настоящее время в международной операции в Афганистане принимают участие около 60 тысяч военнослужащих стран НАТО и стран – партнеров Альянса.

«Мы действуем вместе с мировым сообществом. Лишь вместе мы должны преодолеть те трудности, имеющие место в том регионе, в частности, речь идет о наркотраффике и международном терроризме», - отметил В.ОГРЫЗКО.

Он напомнил, что в настоящее время в Афганистане находятся 10 украинских военнослужащих, но не назвал точную численность, на которую планируется увеличить украинский миротворческий персонал в этой стране. В.ОГРЫЗКО лишь отметил, что предусмотрено это сделать «в разы».

В.ОГРЫЗКО также сказал, что представители Вооруженных Сил, а также, возможно, Министерства внутренних дел Украины будут выполнять в Афганистане исключительно миротворческие задачи.

Но, по словам В.ОГРЫЗКО, при выполнении некоторых задач, в частности, патрулирования, украинские военные будут вооружены легким стрелковым оружием для самозащиты.

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