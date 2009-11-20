Рада вернула Тимошенко ее бюджет

Верховная Рада Украины проголосовала за постановление «О возвращении на доработку проекта закона Украины о государственном бюджете Украины на 2010 год».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовал 241 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

За это решение проголосовали почти в полном составе фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина, а также 23 народных депутата от НУ-НС. Не голосовала в полном составе фракция БЮТ.

Этим постановлением предусмотрено возвратить в Кабинет министров на доработку проект госбюджета-2010 «с целью приведения в соответствие с требованиями Конституции Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины от 20 октября 2009 года «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы» и других законов Украины.

Постановлением также предусмотрено, что Комитет ВР по вопросам бюджета в двухдневный срок со дня вступления в силу постановления должен направить правительству обобщенные предложения народных депутатов, фракций и комитетов парламента к проекту бюджета для рассмотрения при доработке.

Кабинет министров в двухнедельный срок со дня вступления в силу постановления должен доработать проект бюджета на 2010 год и подать на рассмотрение парламенту.