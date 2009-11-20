Регионалам объяснили, почему Кабмин не перенес детское Евровидение

Национальная телекомпания Украины разъясняет, что дату проведения детского песенного конкурса «Евровидение-2009» определяет Европейский вещательный союз, а не Кабинет министров Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении НТКУ в связи с запросами депутатов от Партии регионов относительно необходимости переноса даты проведения детского песенного конкурса «Евровидение».

«Определение даты проведения детского песенного конкурса «Евровидение-2009» относится к компетенции международного организатора конкурса — Европейского вещательного союза. Учитывая указанное, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не может ни назначать дату проведения конкурса, ни ее изменять», - отмечает НТКУ.

В письме в адрес руководства Аппарата Совета национальной безопасности и обороны и Кабинета министров Украины президент НТКУ Василий ИЛАЩУК также отмечает: «Учитывая решение Европейского вещательного союза проводить конкурс в запланированную дату, а именно: 15-22 ноября 2009 года, все страны-участницы прибыли в Киев для участия в детском песенном конкурсе «Евровидение-2009».

Учитывая количество случаев заболевания гриппом и острыми респираторными инфекциями в некоторых регионах Украины, Министерство здравоохранения Украины принимает дополнительные меры на время проведения конкурса. Это, в частности, медицинское обслуживание участников и членов делегаций; предоставление неотложной и стационарной медицинской помощи на протяжении 15-22 ноября; усиление государственного санитарно-эпидемиологического надзора в местах проведения мероприятий, питания и временного проживания участников детского «Евровидения-2009», отмечается в документе.

Также сообщается, что в местах проведения мероприятий будут дежурить врачебно-сестринские бригады и бригады скорой медицинской помощи; информационные медицинские пункты будут работать в Киевском дворце спорта и возле гостиницы «Русь» для предоставления квалифицированной информации на запросы иностранных участников конкурса и в случае возникновения необходимости их оперативного медицинского обслуживания.

Руководство НТКУ подчеркивает, что генеральный директор Европейского вещательного союза Жан РЕВЕЛЬОН выразил уверенность в успешном проведении конкурса в Украине и благодарность Кабинету министров Украины и Министерству здравоохранения Украины за серьезную работу, проведенную для подготовки мероприятия.