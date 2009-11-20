Что кандидаты в президенты обещают армии?

Эксперты сомневаются в адекватности предвыборных обещаний всех кандидатов в президенты относительно Вооруженных сил, безопасности и обороны Украины, а также в возможности и перспективах их выполнения.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах исследования разделов предвыборных программ кандидатов в президенты Украины, посвященных сфере национальной безопасности и обороны и развитию Вооруженных сил Украины. Исследования провели Центр военной политики и политики безопасности и бюро журналистских расследований “Свідомо”.

“Президент – это человек, принимающий решение о введении военного положения, и непосредственно отдающий распоряжение во время войны. Из тех 31 полномочия, которое предусмотрено для Президента Конституцией, 9 направлений касаются безопасности и обороны. То есть, треть президентского времени должна быть отдана армии. Глава государства является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил. Поэтому каждый кандидат должен уже сейчас иметь четкую программу своей деятельности как “гаранта государственного суверенитета, территориальной целостности Украины”, - говорится в преамбуле исследования.

Относительно способов комплектования армии кандидаты в президенты обещают следующее.

В программе лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО отмечается: “Армия станет профессиональной, сформированной на контрактных принципах, срочный призыв в армию будет отменен”.

“Кстати, лидер БЮТ обещала контрактную армию еще во время досрочных выборов в парламент осенью в 2007 году. Тогда она говорила, что призыва не будет уже в 2008-м. Теперь она осторожнее в прогнозах и не называет сроков выполнения обещаний”, - отмечают эксперты.

Строить контрактную армию и отказаться от призывов планируют также лидер партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ, нынешний глава государства Виктор ЮЩЕНКО, председатель ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК, самовыдвиженцы Сергей ТИГИПКО и Анатолий ГРИЦЕНКО. Из них только В.ЯНУКОВИЧ называет временные рамки перехода Вооруженных сил на контрактный принцип комплектования – 2011 год. Остальные избегают конкретных дат, но уверены, что в Украине необходимо создать именно контрактную армию.

Еще трое претендентов на пост Президента – Инна БОГОСЛОВСКАЯ, Василий ПРОТЫВСИХ, Людмила СУПРУН – обещают построить профессиональную армию, но не уточняют, по какому принципу она будет комплектоваться.

Самое радикальное отношение к Украинской армии авторы исследования обнаружили у лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА. “Никакие союзы не гарантируют нам безопасность без боеспособной современной армии. Ее необходимо заново спроектировать и построить”, говорится в его предвыборной программе. ВСУ предусматривается создать заново, однако результаты этой работы кандидат не обусловливает.

Также ”сильной и боеспособной” видят Украинскую армию кандидаты в президенты Юрий КОСТЕНКО, Л.СУПРУН, Ю.ТИМОШЕНКО, С.ТИГИПКО, В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ.

О.ТЯГНИБОК обещает финансирование армии на уровне 5% от ВВП, а также реформировать и перевооружить ее. Не уточняя, как именно.

Кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН планирует обеспечить финансирование Министерства обороны в пределах 2% от ВВП, а также обещает сохранить в полном объеме сеть военных госпиталей.

В то же время В.ЮЩЕНКО обещает несколько размытый подход к финансированию ВСУ: “…буду тратить не меньше, чем на государственное управление”.

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО планирует увеличить финансирование армии за счет средств, которые освободятся в результате двойного сокращения расходов на содержание госаппарата.

Ю.ТИМОШЕНКО обещает выделить “достаточные финансовые ресурсы для укрепления боеспособности армии”. Но текущий год при премьерстве Ю.ТИМОШЕНКО является наиболее критическим в плане финансового обеспечения и составляет около 0,8% ВВП, напоминают эксперты.

Как показали результаты исследования, по сравнению с выборами-2004, кандидаты обещают намного меньше социальных гарантий военнослужащим. Пять лет назад в программе почти каждого кандидата были обещания устранить диспропорции в пенсиях военных. Теперь об их социально-бытовых, материальных проблемах вспоминают только пять кандидатов.

Так, В.ЯНУКОВИЧ обещает молодым офицерам жилье уже на протяжении первого года службы; А.ГРИЦЕНКО гарантирует “достойное денежное содержание”; о социальных гарантиях военнослужащим и их семьям вспоминают также лидер СПУ Александр МОРОЗ и Ю.ТИМОШЕНКО.

Но больше всего обещает В.ЛИТВИН – он даже вспомнил о военных пенсионерах. Этоим он обещает обеспечить пенсии, госпитали и использование их опыта. Всем остальным – обеспечение жильем, строительство квартир и компенсацию за аренду жилья.

Слова “военная доктрина” встречаются только в программе С.ТИГИПКО. “Я немедленно начну разработку новой военной доктрины, исходя из угроз и реалий современного мира”, - обещает в своей программе экс-глава Нацбанка. При этом единственным упомянутым критерием для Вооруженных сил у него является то, что они должны быть “мобильными”.

Чаще всего в программах вспоминается тезис о внеблоковом статусе Украины. Такой выбор поддерживают А.МОРОЗ, В.ЛИТВИН, П.СИМОНЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ. При этом В.ЛИТВИН и П.СИМОНЕНКО подкрепляют его еще и нейтралитетом, в чем с ними солидарна И.БОГОСЛОВСКАЯ. Последняя для этого даже предлагает “Киевскую инициативу”, которая должна “предложить новый мировой порядок”.

Вопрос о членстве Украины в НАТО подавляющее большинство кандидатов не упоминают вообще. Только П.СИМОНЕНКО однозначно высказался против присоединения Украины к Альянсу, а А.ГРИЦЕНКО выступает против вступления страны в любые военно-политические союзы на протяжении ближайших пяти лет. Только В.ЮЩЕНКО задекларировал, что “вместе с европейскими соседями мы будем укреплять евроатлантическую систему коллективной безопасности”, но и в его программе нет упоминания о намерении продвигать вступление Украины в НАТО.

Предлагаются варианты участия Украины в построении европейской системы коллективной безопасности (Л.СУПРУН), проведении государством многовекторной международной политики (С.ТИГИПКО), построении нового восточноевропейского проекта (А.ЯЦЕНЮК).

Вопросы о возвращении Украине ядерного статуса поддерживают О.ТЯГНИБОК и Сергей РАТУШНЯК.

”Из всего этого разнообразия мнений и предложений можно сделать главный вывод: в украинском обществе в целом, и политиков, в частности, до сих пор не сформировано единое виденье системы безопасности государства и путей ее обеспечения; места Украины в современном мире. И даже если новый Президент будет пытаться выполнять данные им обещания относительно армии, безопасности и обороны, ситуация вряд ли изменится кардинальным образом в ближайшей перспективе”, - убеждены авторы исследования.