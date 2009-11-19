БЮТ: "регионалы" хотят увеличить рабочую неделю до 48 часов

Партия регионов предлагает увеличить продолжительность рабочей недели с 40 до 48 часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом проинформировал народный депутат от БЮТ, член парламентского комитета по вопросам социальной политики и труда Александр СОЧКА.

По его словам, 18 ноября на заседании комитета по вопросам социальной политики и труда депутаты из фракции Партии регионов поддержали проект нового Трудового кодекса, который значительно сужает права наемных работников.

«В статье 143 проекта нового Трудового кодекса отмечается, что максимальное рабочее время в течение недели увеличивается до 48 часов. В то время, как в действующем Кодексе законов о труде, статья 50, продолжительность рабочего времени работников не может превышать 40 часов в неделю. Это прямое нарушение статьи 22 Конституции Украины», - отметил А.СОЧКА.

«Речь идет о том, что при пятидневной рабочей неделе каждый гражданин теперь должен будет ежедневно дополнительно отрабатывать почти два часа. Нетрудно подсчитать, что теперь, начавшись в 9.00, трудовой день будет заканчиваться в 20.00», - отметил депутат.

По его словам, «мало того, что в новом проекте Трудового кодекса предложено увеличить продолжительность работы на 8 часов, там еще предусмотрена возможность в коллективном договоре устанавливать неограниченную продолжительность рабочего времени. Тогда как сегодня, согласно действующему Кодексу законов о труде, продолжительность рабочей недели не только не может превышать 40 часов, но и при заключении коллективного договора предусматривается установление, подчеркиваю, меньшей нормы продолжительности рабочего времени», - подчеркнул А.СОЧКА.

«Представьте ситуацию, что при подписании коллективного договора работодатель сможет настоять на введении круглосуточной работы без выходных в течение недели. Тогда для работников таких предприятий труд на рабских галерах будет казаться морской прогулкой на катере», - сказал он.

«Самое парадоксальное, что за увеличение продолжительности рабочей недели проголосовали бывшие и действующий лидеры профсоюзов, экс-министр труда – депутаты-«регионалы» СТОЯН, ХАРА и ПАПИЕВ», - отметил А.СОЧКА.

«Думаю, что профсоюзы должны быть шокированы такой «защитой» прав наемных работников в исполнении членов Партии регионов, нынешнего председателя Федерации профсоюзов Украины В.ХАРЫ и бывшего профсоюзного деятеля А.СТОЯНА. Хочу отметить, что «регионал» ХАРА продолжает совмещать должность народного депутата Украины с должностью председателя ФПУ», - сказал А.СОЧКА.

В связи с этой инициативой Партии регионов он отметил: «Во-первых, было бы закономерно, если бы сегодня профсоюзы выразили недоверие нынешнему председателю ФПУ, учитывая такое «беспокойство» о правах работников. Во-вторых, представители Партии регионов, которые голосовали за проект Трудового кодекса, должны были бы честно сказать людям, что они заботятся не о профсоюзной деятельности, а о том, чтобы на предприятиях, которые принадлежат Партии регионов, была налажена смиренная, безотказная и бесправная работа трудовых коллективов. В-третьих, сужение прав работающих является ярким свидетельством того, что шумиха Партии регионов вокруг повышения социальных стандартов, – это банальный блеф и избирательная технология. И последнее - теперь становится понятным избирательный лозунг кандидата в президенты ЯНУКОВИЧА: «Украина для людей!». Не будет странным, если в этой стране ЯНУКОВИЧА еще предложат отбирать паспорта у крестьян, введут трудовую повинность, продотряды и будут бросать в тюрьмы за намерение уволиться с работы».

А.СОЧКА также сообщил, что депутаты-члены комитета от демократической коалиции сознательно отказались от участия в заседании комитета, на котором рассматривался проект Трудового кодекса Украины, и, соответственно, не принимали участия в голосовании.