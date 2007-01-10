Черновецкий собирается погулять на миллион долларов

Церемония празднования Дня Киева в этом году обойдется в 5550000 гривен, то есть более миллиона долларов.

«Решение о проведении театрализованного действия «Золотые ворота» в рамках празднования Дня Киева в 2007 году» было распространено в последние дни уходящего года.

Самая большая статья затрат – около двух миллионов гривен – пойдет на установку платформ и площадок, гонорары артистов составят 650 тысяч гривен, а вот режиссеры и сценаристы (в том числе, видимо, те, что писали этот план) получат на всю бригаду полмиллиона гривен – сто тысяч долларов. Хуже придется барабанщикам и девушкам, символизирующим древнекиевских красавиц: они получат всего по 50 гривен на брата и сестру. Но самые маленькие гонорары у массовки: каждому из пяти тысяч человек (!) отведено по тридцать гривен.

Подробнее о статьях расходов и деталях сценария читайте здесь