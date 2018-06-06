Киевляне поклонятся золотому тельцу за миллион долларов?

Если вы житель Киева, старающийся ежегодно в День города быстрее эвакуироваться из него, чтобы избавить себя от вида шатающейся по улицам разной пьяни, то в последний уик-энд мая-2007 вам лучше остаться в столице. В противном случае вы рискуете пропустить действо под названием «Фестиваль Чуда и Красоты «Золотые ворота». «Решение о проведении театрализованного действия «Золотые ворота» в рамках празднования Дня Киева в 2007 году» было распространено в последние дни уходящего года. Судя по сценарному плану, нас ожидает зрелище поистине фантасмагорическое.

Итак, «Чудо» начнется в полдень 26 мая. Сначала по улице Сагайдачного, «вход на которую будет оформлен старинным гербом Киева», двинут «Великие киевские князья»: Ярослав Мудрый, Владимир Святославович, княгиня Ольга и прочие. Они будут на конях, за ними пойдет пешее войско. Стоит ли говорить, что все будут облачены в костюмы времен Киевской Руси.

Движение возглавит ладья с основателями города на автомобильной платформе. Сразу скажем, что аренда этого транспортного средства, согласно смете мероприятия, обойдется в 30 тысяч гривен – 6 тысяч долларов! – но о финансах чуть ниже. Словом, князья проследуют до Крещатика, где каждый займет свое место. В это время с Подола к Европейской площади пройдет еще один марш. В конечной точке движения участников мероприятия встретят те, кто в документе назван «современными Великими киевскими князьями». Вы можете подумать, что Великих киевских князей будут играть актеры, а вот нет. Согласно сценарию, это будут настоящие, живые депутаты Киеврады. Затем народные избранники «по собственному желанию начинают демонстрировать гостям Новый Киев, новый для них, и главную улицу города – Крещатик».

Здесь хотелось бы прервать на минуту торжественное шествие. Посмотрите на портреты этих людей – кто из них достоин звания Великого киевского князя: Олесь Довгий? Степан Черновецкий? Владимир Бондаренко? Может, Великий киевский князь – Михаил Бродский? Кроме того, хочется спросить: знал ли главный сценарист, что в одну историческую единицу времени может быть только один-единственный Великий князь Киевский, на то он и Великий? И подумал ли «криэйтор», что поторопился возвести кого-то в князи?

Но ничего, дальше – еще веселее. «Направляясь от Европейской площади к майдану Независимости, депутаты Киевсовета показывают изменения, которые произошли за века». Какие же изменения можно увидеть на этом коротком промежутке Крещатика? Это буквально несколько домов, каждый из которых построен после войны, и приятно, что среди них – здание по адресу Крещатик, 4, где находится УНИАН. Однако нынешние депутаты не имеют никакого отношения к возведению этих домов. Если бы над Крещатиком работали «современные Великие князья», он бы представлял собой месиво из стекла и бетона с редким вкраплением «свечей».

Ладно, идем дальше. Оказывается, на Майдане установят еще одну театральную площадку, где «сгорающие от желания демонстрировать гостям Новый Киев, депутаты» будут «отчитываться» за происходящее в городе. Здесь же состоятся диалоги народных избранников с «Великими киевскими князьями». В этой части сценария написано, что роли последних будут исполнять уже актеры, а не депутаты. Честно говоря, не совсем ясно, как это произойдет – может, они быстро переоденутся, а может, случится какое-то чудо. Так или иначе, не стоит удивляться, что, согласно плану, «диалоги должны быть веселые, юмористические». Насмеявшись таким образом вдоволь, все двинут к мэрии, где состоится «общение гостей с депутатами Киевсовета», которые покажут гостям нечто, именуемое в сценарии как «свой Дворец».

На пересечении Крещатика и Хмельницкого будет возведена еще одна сценическая площадка. Пока не указано ее предназначение, но шествие продолжится по направлению к Бессарабской площади. Там будут установлены декорации Львовских ворот, которые «символизируют вход в Евросоюз». Баннер с символикой ЕС установят в начале улицы Красноармейской. Здесь городские депутаты встречаются с дипломатическим корпусом из Европы и приглашают его на трапезу в Колонный зал Киевсовета в 14.00. Планируется, что это будет то самое предложение послам, от которого они не могут отказаться, тем более что в Киевсовете всех встретит мэр Киева.

В 16.00, отведав угощений, сытые, довольные участники праздника выходят из здания КГГА, рядом с которым будет стоять пятьсот барабанщиков и столько же девушек в льняных платьях Украины времен Киевской Руси. Выход мэра ознаменуется барабанной дробью. Затем все проследуют до Золотых Ворот. Здесь будет проходить работа над покраской их деревянной решетки в золотой цвет. В это время мэр Киева «в присутствии почетных гостей делает завершающий акцент в покраске». Закончится все экскурсией мэра с гостями до Кончи-Заспы на туристическом судне. Последнее предложение сценарного плана: «На обратном пути их встречают сто челнов с фонарями, и в честь Дня Киева происходит праздничный фейерверк на Днепре исключительно золотого цвета».

Согласитесь, будет весело, ведь иначе как материализацией духов и раздачей слонов все это не назовешь. Оптимизма добавляет тот факт, что бюджет праздника – 5550000 гривен, то есть более миллиона долларов. Самая большая статья затрат – около двух миллионов гривен – пойдет на установку платформ и площадок, гонорары артистов составят 650 тысяч гривен, а вот режиссеры и сценаристы (в том числе, видимо, те, что писали этот план) получат на всю бригаду полмиллиона гривен – сто тысяч долларов. Хуже придется барабанщикам и девушкам, символизирующим древнекиевских красавиц: они получат всего по 50 гривен на брата и сестру. Но самые маленькие гонорары у массовки: каждому из пяти тысяч человек (!) отведено по тридцать гривен. И это притом, что аренда одного автомобиля обойдется в шесть тысяч долларов – выйдет дороже работы всех пятисот барабанщиков, вместе взятых.

Кто, спрашивается, в Киеве будет работать за такую плату? Ведь даже эпизодическое участие в таком действе требует пары репетиций. Впрочем, в бюджете действа есть графа «прочие затраты». Она равняется 600 тысячам гривен, более ста тысяч долларов. Наверное, что-то заплатят из этих денег, а если нет, так ничего страшного.

Можно еще поиздеваться над «талантом» сценаристов, написавших этот план, называя их массовиками-затейниками из сельского клуба. Можно иронизировать по поводу несоответствий в смете и додумывать, как спишут отведенную на праздник сумму, а это в 16 раз больше, чем в минувшем году. Есть в этом плане, подписанном самыми высокими чинами столицы, еще масса уязвимых моментов. И все это было бы по-своему смешно, если бы не одно обстоятельство.

Согласитесь, «Фестиваль Чуда и Красоты «Золотые ворота» в предложенном виде отдает действом магического характера. Учитывая тот факт, что Черновецкий человек эзотерического склада, называемый – уже не только за глаза – Космосом, это не кажется простым совпадением. Фестиваль напоминает, не больше не меньше, мистический церемониал возведения царя на трон. Можно, конечно, это назвать по-старому – киевским столом, но суть от того не меняется.

Так заведено во всем мире: христиане едят хлеб – плоть Иисуса, пьют вино – его кровь, вудуисты лепят из воска куклы врагов и протыкают их иголками, последователи фен-шуй носят в своих кошельках специальные монетки, способные притягивать деньги. Люди верят: чтобы произошло то или иное событие в мире реальном, необходимо провести некие действия в мире символическом.

Мэр оставит на решетке Золотых Ворот символический мазок кисти. А это самое интересное. Дело в том, что решетка этих ворот никогда не была золотого цвета, золотым был купол над церковью, находившейся над входом, и подобное можно увидеть на входе в Киево-Печерскую Лавру. Так зачем современный Великий Князь будет красить ее в золотой цвет?

Да и весь праздник будет проходить на золотом фоне. Не видите ли вы в этом элементы поклонения золотому тельцу? Нет? Тогда наслаждайтесь видом «праздничного фейерверка на Днепре исключительно золотого цвета».

Антон Зикора