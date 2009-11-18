Ющенко с Саакашвили будут есть вареники назло Путину?

Пригласив в Киев Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ в то время, когда в Ялте будет проходить встреча Юлии ТИМОШЕНКО с Владимиром ПУТИНЫМ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дает повод российской делегации занять на переговорах максимально жесткую позицию. Такое мнение высказал директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ в комментарии УНИАН.

Как сообщалось, заседание Межправительственной украинско-российской комиссии по вопросам экономического сотрудничества и встреча глав правительств стран СНГ были запланированы в Ялте на 19-20 ноября. Недавно выяснилось, что именно на эти дни В.ЮЩЕНКО пригласил в Киев Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ.

“Для меня абсолютно очевидно, что главная цель всяких действий В.ЮЩЕНКО – не допустить избрания Ю.ТИМОШЕНКО следующим Президентом. Это для него будет личная катастрофа, - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ. - Именно преследуя эту цель, Президент подписал пресловутый закон о повышении социальных стандартов, хотя по содержанию и сути этот закон противоречит взглядам вроде бы либерала В.ЮЩЕНКО. Приглашение Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ именно сейчас – из того же ряда”.

“Это абсолютно бессовестное действие, – отмечает М.ПОГРЕБИНСКИЙ. - Ведь речь идет даже не о том, что Ю.ТИМОШЕНКО будет тяжело вести переговоры с В.ПУТИНЫМ в то время, когда Президент Украины будет есть вареники с Президентом Грузии. Речь идет о чрезвычайно важных для Украины соглашениях с Россией накануне зимы. Поэтому со стороны В.ЮЩЕНКО это уже просто антиукраинские действия”.

Очевидно, говорит политолог, “он рассчитывает таким образом продемонстрировать западу Украины, где находится значительная часть избирателей Ю.ТИМОШЕНКО, что премьер, мол, ведет переговоры “с врагом Украины ПУТИНЫМ”. Как отметил М.ПОГРЕБИНСКИЙ, “по нашим исследованиям, на западе Украины люди сочувствуют Грузии и грузинам, но также осознают важность того, что отношения с Россией должны быть нормальными. Поэтому В.ЮЩЕНКО и здесь ошибается в своих расчетах”.

“Однако, хуже всего для Украины, что своими действиями В.ЮЩЕНКО дает повод российской делегации занять на переговорах максимально жесткую позицию, в частности, в газовых переговорах. Как раз это Украине сейчас нужно меньше всего, но Президент явно действует против интересов своей страны”, - считает М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в рамках заседания Комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии, которое планируется провести в Ялте 19 ноября под председательством премьер-министров Украины и России, будет обсуждаться вопрос поставок газа в Украину в 2010 году. «19-го числа пройдет специальное заседание украинско-российской экономической комиссии, где будут присутствовать две премьера – России и Украины – и правительственные делегации. И мы опять будем поднимать вопрос, как нам оптимизировать цены для Украины на природный газ и как нам оптимизировать все наши отношения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время сегодня, 18 ноября, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что во время работы Межправительственной украинско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, заседание которой пройдет 19 ноября в Ялте, вопросы по газовым отношениям между Украиной и Россией обсуждаться не будут .