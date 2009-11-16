Богословская зовет кандидатов в телевизор

Инна БОГОСЛОВСКАЯ призывает всех кандидатовна пост Президента Украины принять участие в дебатах. Об этом кандидат в президенты заявила в комментарии УНИАН.

«Почему кандидаты в президенты уклоняются от прямой, честной дискуссии друг с другом и с гражданами Украины? Очевидно, старым политикам просто нечего сказать людям. За годы их пребывания у власти ими много сказано-обещано, но ничего не выполнено», - так прокомментировала нынешнее состояние избирательной кампании И.БОГОСЛОВСКАЯ.

По ее словам, «публичные телевизионные дебаты между политиками являются обязательным элементом цивилизованной предвыборной борьбы. Именно открытые политические дебаты дают возможность людям понять кто есть кто. Ведь это площадка, на которой политики обсуждают реальные программы развития страны, а не соревнуются в красноречии».

Кандидат в президенты отмечает, что отказ от участия в дебатах означал бы в демократических странах завершение карьеры политика.

«Люди даже не оценивали бы мотивы отказа политика от участия в дебатах – это бы воспринималось как неуважение. Тогда как в Украине каждый кандидат, особенно Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, пытаются спрятаться за тысячами рекламных биг-бордов, роликов, купленных «экспертов», доверенных лиц... Может ли быть Президентом страны политик, который прячется от своих граждан и приходит на телеэфир только, если там нет оппонентов?», - спрашивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

И поэтому общеукраинские политические дебаты между всеми кандидатами на пост Президента должны «сорвать маски» и продемонстрировать истинное лицо политиков. По убеждению И.БОГОСЛОВСКОЙ, дебаты станут ступенькой к цивилизованной и честной избирательной борьбе. Введение обязательных предвыборных дебатов позволит избавиться от той грязи, которая сопровождает выборы в Украине.

«И поэтому я сейчас призываю всех кандидатов на пост Президента Украины проявить мужество и не уклоняться от открытых дебатов. Наши граждане заслуживают и требуют содержательных, взвешенных дискуссий политиков. Им не нужна психическая атака и пустые рекламные лозунги», - добавила И.БОГОСЛОВСКАЯ.